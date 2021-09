I Los Angeles Lakers, che ieri avevano ufficializzato la firma di DeAndre Jordan, poco fa hanno trovato l’accordo con i Memphis Grizzlies per una trade. Nell’ambito dello scambio, Marc Gasol e una scelta del secondo turno 2024 finiranno a Memphis in cambio dei diritti su Wang Zhelin, centro cinese scelto co la 57° chiamata al Draft 2016 ma mai approdato in NBA. Contrariamente a ciò che potrebbe sembrare però non si tratta di un ritorno romantico di Gasol ai Grizzlies. Le parti infatti lavoreranno subito ad una separazione che permetterà al catalano di rimanere in Spagna con la famiglia, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Sembra quindi che la carriera NBA di Marc Gasol, 36 anni, sia terminata e magari il giocatore alla fine tornerà davvero al Barcellona, cosa di cui si parla da ormai un anno. Nell’ultima stagione il lungo ha disputato 52 partite con i giallo-viola, mantenendo 5.0 punti e 4.1 rimbalzi di media. Teoricamente Gasol avrebbe ancora un anno di contratto prima della free agency.

The Lakers have agreed to trade Marc Gasol, a 2024 second-round pick and cash to the Grizzlies for the draft rights to Wang Zhelin, sources tell ESPN. Deal saves Lakers $10M. Gasol and Grizzlies will work together on waiver and release to allow him to remain in Spain w/ family.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 10, 2021