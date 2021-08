I Los Angeles Lakers sono stati al centro del mondo del basket negli ultimi tempi. Beh, non che non lo siano di solito ma negli ultimi giorni persino un po’ di più. Con Russell Westbrook che si unisce a LeBron James e Anthony Davis via trade, non c’è dubbio che il potere delle stelle di Los Angeles eguagli chiunque altro nella lega. Ora però serve una guardia NBA con punti nelle mani da mettere di fianco a Westbrook nei Lakers.

Non mancano i nomi che vengono lanciati come possibilità, ma un’opzione solida che, secondo quanto riferito, è interessata è un ex Laker dell’era pre-LeBron.

I Lakers hanno bisogno di un tiratore. Un nome che sta circolano nelle ultime ore è quello di Patty Mills. Può tirare da lontano e sarebbe fantastico in uscita dalla panchina. Wayne Ellington è un altro tiratore che ha interesse a ricongiungersi con i Lakers.

Se la guardia NBA dei San Antonio Spurs, Patty Mills, sarebbe un’aggiunta strepitosa, potrebbe avere uno stipendio più alto di quello che i Lakers possono offrire. Ma Wayne Ellington potrebbe semplicemente essere disposto a prendere il minimo salariale di un veterano pur di giocare insieme a LBG, The Brodie e AD.

