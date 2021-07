I Los Angeles Lakers sono particolarmente attivi sul mercato in questi giorni, tra le prospettive in free agency e possibilità di trade l’obiettivo numero uno è togliere responsabilità di playmaking a LeBron James. Tra i nomi accostati nelle scorse ore ai giallo-viola ci sono quelli di Chris Paul, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, ora anche Buddy Hield.

Secondo Shams Charania infatti i Lakers avrebbero discusso con i Sacramento Kings uno scambio per Hield, che non ha un buon rapporto con coach Luke Walton. Non si conoscono i dettagli della trattativa che ne potrebbe nascere, ma è praticamente certo che i giallo-viola inserirebbero Kyle Kuzma. Hield ha un contratto in scadenza nel 2024 e nella prossima stagione guadagnerà circa 22.4 milioni di dollari.

Adrian Wojnarowski ha riportato su ESPN che i Lakers starebbero offrendo “quasi a ogni squadra” Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope, nella speranza di ricavarci qualcosa, ma è molto difficile che in questo modo riescano ad arrivare ad un giocatore del calibro di Dennis Schroder. Un altro nome al quale si dovrebbe stare attenti in ottica LA sarebbe quello di Ricky Rubio, attualmente impegnato alle Olimpiadi, secondo Woj.

Adrian Wojnarowski says the Lakers have offered KCP and Kuzma to “almost every team” in the league pic.twitter.com/e38eTZeTgB — Jacob Rude (@JacobRude) July 25, 2021