I Los Angeles Lakers hanno diversi problemi al momento, ma la priorità sembra essere la difesa. I giallo-viola, complici anche le assenze, concedono 112.4 punti di media, quart’ultimi in NBA, con un Defensive Rating di 106.3 (punti subiti ogni 100 possessi, 13° in NBA). Secondo John Hollinger di The Athletic, per rimediare i Lakers faranno qualche tentativo per ottenere una guardia difensiva prima della deadline.

Hollinger ha fatto i nomi di Marcus Smart di Boston, Norman Powell di Portland e Derrick White di San Antonio, anche se secondo l’insider dovranno “abbassare” un po’ il tiro e puntare a giocatori di livello più basso dei tre sopracitati, per quelle che sono le possibilità dei Lakers.