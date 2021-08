È molto probabile che DeAndre Jordan non inizierà la prossima stagione con la maglia dei Brooklyn Nets. Il centro è fuori dai piani di Steve Nash e negli ultimi Playoff non è mai sceso in campo. Jordan sta per entrare nel penultimo anno di contratto con Brooklyn e guadagnerà 20 milioni di dollari scarsi nelle prossime due stagioni. Questa cifra potrebbe ridursi qualora il giocatore e la franchigia trovassero un accordo per il buyout, cosa della quale si sta parlando in queste ore. Se davvero i Nets dovessero liberare DeAndre Jordan, che comunque continuerebbe a pesare sul salary cap a meno di una trade essendo il suo contratto del tutto garantito, secondo Jake Fischer di Bleacher Report su di lui ci sarebbero anche i Los Angeles Lakers.

I giallo-viola hanno una squadra piena zeppa di veterani, alla quale si sta per unire anche Rajon Rondo. Sono però un po’ leggeri sotto canestro, con i soli Anthony Davis, Dwight Howard e Marc Gasol. Jordan nell’ultima stagione ha mantenuto 7.5 punti e 7.5 rimbalzi di media, scendendo in campo 57 volte.

One suitor to keep an eye on, sources said, should DeAndre Jordan and the Brooklyn Nets reach a contract buyout: the Los Angeles Lakers. — Jake Fischer (@JakeLFischer) August 30, 2021