NBA – I Lakers non faranno visita a Joe Biden a fine mese

Durante la presidenza di Donald Trump, tutte le squadre campioni NBA non sono andate a far visita alla Casa Bianca dopo la vittoria del titolo. Warriors, Raptors e infine Lakers si sono sempre rifiutati per l’avversione di molti giocatori, se non tutti, alle idee politiche e sociali di Trump. Da parte sua l’ex presidente USA non ha mai fatto nulla per ingraziarseli, non estendendo mai loro l’invito.

In questi primi mesi di presidenza di Joe Biden si è però vociferato che i Lakers potessero andare alla Casa Bianca a stagione in corso, per riprendere la tradizione, anche se in ritardo. La franchigia giallo-viola a fine aprile giocherà per la prima e ultima volta in stagione a Washington, ma secondo ESPN non sarà in quell’occasione che LeBron James e compagni incontreranno Biden. Secondo Dave McMenamin non è comunque escluso che accada in un altro momento.

The Lakers will not visit the White House and President Joe Biden to celebrate their 2020 NBA championship when the team travels to Washington, D.C. to play the Wizards later this month, a source tells ESPN. A future visit has not been ruled out completely, the source says. — Dave McMenamin (@mcten) April 17, 2021

La mancata visita dei Lakers alla Casa Bianca questo mese è dovuta probabilmente a difficoltà organizzative, visto che diversi giocatori, LeBron in primis, si sono apertamente schierati in favore di Biden alle ultime elezioni.

