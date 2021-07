Qualche giorno fa, Adrian Wojnarowski su ESPN aveva riportato che i Los Angeles Lakers starebbero offrendo, in coppia o singolarmente, Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope praticamente a chiunque. Secondo Michael Scotto, i giallo-viola avrebbero proposto uno scambio incentrato proprio su Kuzma agli Indiana Pacers, che però avrebbe rifiutato.

In questa ipotetica trade, Indiana avrebbe ricevuto Kyle Kuzma e la 22° chiamata assoluta al Draft di questa settimana in cambio di un salary filler, quindi un giocatore di minore importanza per far funzionare lo scambio a livello salariale, e la 13° scelta assoluta.

Oltre a questo, anche Montrezl Harrell potrebbe alla fine rientrare nell’eventuale trade con Sacramento per Buddy Hield, della quale si è parlato di recente.