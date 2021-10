I Los Angeles Lakers continuano a perdere pezzi durante questa preseason. Se LeBron James farà il proprio esordio tra un paio di giorni contro Golden State, nel frattempo Frank Vogel ha dovuto rinunciare a Trevor Ariza e ora anche a Talen Horton-Tucker per infortunio. Il giocatore, considerato il giovane più interessante della franchigia, si opererà per la rottura del legamento del pollice destro.

Talen Horton-Tucker is going to undergo surgery to repair the ligament in his right thumb, sources told ESPN. — Dave McMenamin (@mcten) October 11, 2021

I tempi di recupero non sono stati specificati, ma come sottolinea il giornalista Jeff Stotts il tempo medio che impiega un giocatore per guarire da questo infortunio, dopo l’operazione, è di 7 settimane, con una perdita di 26 partite. Negli ultimi anni questi tempi si sono accorciati: Capela e Chris Paul, ad esempio, hanno saltato solo 15 gare. Una cosa è però sicura: Horton-Tucker non sarà a disposizione nelle prime settimane di stagione regolare. Forse i Lakers torneranno sul mercato, proprio oggi James Ennis III si è offerto alla franchigia giallo-viola.

Re: Horton-Tucker: Average lost time following surgery for an in-season ligament tear of the thumb is 26 games (~7 weeks) though the number has improved in recent seasons. Capela, CP3, and Marcus Smart all returned after missing an average of 15 games. — Jeff Stotts (@InStreetClothes) October 11, 2021