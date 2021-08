I Los Angeles Lakers hanno aperto la loro free agency firmando tre volti abbastanza familiari per la franchigia: Dwight Howard, Trevor Ariza e Wayne Ellington.

Ariza ha vinto un campionato con L.A. nel 2008-2909, i penultimo di Kobe Bryant con i californiani, mentre Howard ha aiutato i Lakers a vincere il titolo nel 2019-2020. Ha anche trascorso una stagione sfortunata con la franchigia al fianco di Kobe Bryant nel 2012-13. Ellington, un tiratore scelto, ha giocato per i Lakers nel 2014-15.

Adrian Wojnarowski di ESPN è stato il primo a segnalare la mossa di Ariza.

Free agent F Trevor Ariza has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his agents Aaron Mintz, Steven Heumann and Erika Ruiz of @caa_sports tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

Free agent guard Wayne Ellington Jr. has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 2, 2021

Free agent center Dwight Howard has agreed to return to the Los Angeles Lakers, his agent Qais Haider tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Alla fine le aggiunte di Dwight Howard, Trevor Ariza e Wayne Ellington per i Los Angeles Lakers alzano l’età media della franchigia della California ma alzano anche l’esperienza. Ricordiamo che LeBron James non ha molti anni di carriera dinnanzi a sé, perciò devono fare il possibile per provare a conquistare il titolo sin da subito.

Naturalmente l’aggiunta più importante di tutte quest’estate è stata quella di Russell Westbrook. La scelta di organizzare uno scambio per The Brodie non è piaciuta a tutti perché moltissimi credono che sia quasi deleterio per le squadre che vogliono provare a vincere un titolo NBA.

