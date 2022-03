Da un DJ ad un altro: i Los Angeles Lakers hanno deciso di muoversi sul mercato dei free agent, tagliando DeAndre Jordan per fare spazio a DJ Augustin. I giallo-viola, reduci da due sconfitte in back-to-back contro Clippers e Pelicans e con un record di 27-33, aggiungono così una point guard che farà da backup a Russell Westbrook.

The Los Angeles Lakers intend to waive DeAndre Jordan and sign free agent guard DJ Augustin, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lakers are bringing in a veteran, accomplished shooting PG to back up Russell Westbrook.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 1, 2022