Dopo i due contratti di 10 giorni firmati fin qui, i Los Angeles Clippers hanno deciso di confermare DeMarcus Cousins per il resto della stagione, come riportato da Chris Haynes. Il centro aveva iniziato la stagione agli Houston Rockets, venendo tagliato e trovando casa a Los Angeles, stavolta sulla sponda opposta.

Cousins ha giocato 8 partite finora con i Clippers, mantenendo 6.3 punti e 4.5 rimbalzi di media in circa 12′ di utilizzo. Coach Tyronn Lue nei giorni scorsi si era detto molto soddisfatto del contributo di Boogie, che quindi rimarrà almeno fino all’estate. I Clippers attualmente sono terzi ad Ovest con un record di 43-19.

The Los Angeles Clippers will sign DeMarcus Cousins for the remainder of the season, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 26, 2021