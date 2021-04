NBA – I Los Angeles Clippers perdono Patrick Beverley

I Los Angeles Clippers chiuderanno la stagione regolare facendo a meno di Patrick Beverley: il playmaker, espulso nell’ultima gara contro i Suns, nelle scorse ore si è operato alla mano sinistra. Beverley starà fuori 3-4 settimane, tornando quindi verso metà maggio appena prima dell’inizio dei Playoff.

Poche settimane fa i Clippers hanno ottenuto Rajon Rondo, che probabilmente in questo periodo sarà promosso in quintetto. Beverley in questa stagione sta mantenendo 8.0 punti di media in 31 gare, giocando poco più di 23′ a partita. LA è terza ad Ovest con un record di 35-18, a 2 gare di distanza dai Suns secondi e con 1 gara di vantaggio sui Nuggets quarti. In questa ultima parte di stagione regolare si deciderà dunque il posizionamento dei Clippers, fondamentale anche per il fattore campo nei Playoff.

Clippers guard Patrick Beverley underwent surgery on his left hand and will miss at least 3-to-4 weeks, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.