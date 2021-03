NBA – I Los Angeles Clippers spiegano perché hanno scambiato Lou Williams con Rajon Rondo

Proprio negli ultimi minuti prima della trade deadline, i Los Angeles Clippers hanno concluso uno scambio con gli Atlanta Hawks, privandosi di Lou Williams per ottenere Rajon Rondo.

Williams era ormai una delle bandiere della squadra dopo quattro anni di militanza con la maglia biancorossa, tanto da aver valutato il ritiro dopo la partenza da LA. Si è trattato perciò di un’operazione molto dolorosa sia per i tifosi sia per la dirigenza stessa. Lo si capisce leggendo le parole del presidente of basketball operations dei Clippers, Lawrence Frank, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato allo scambio Williams – Rondo in una conferenza stampa virtuale.

Molti dei momenti migliori degli ultimi quattro anni sono legati a Lou, un giocatore che ci ha portato tanti canestri, ha rappresentato la nostra anima e ci ha reso molto più convinti dei nostri mezzi. Era un collante eccezionale, aveva una leadership incredibile e ha aiutato tantissimo i suoi compagni. Lo abbiamo scambiato perché pensavamo che ci servisse un regista, uno in grado di portare a un livello superiore tutti gli altri, non che Lou non avesse queste capacità ma Rondo ha delle caratteristiche che ci mancavano. Purtroppo però per ottenere qualcosa bisogna dare e Williams è un giocatore di grande valore.

