Da un ex allenatore NBA ad un altro: i Los Angeles Lakers hanno deciso di sostituire Jason Kidd, nuovo coach di Dallas, con David Fizdale nello staff di Frank Vogale. Il tecnico, per anni rispettatissimo assistente, ha avuto due esperienze da head coach non esaltanti a Memphis e New York. Da quando fu licenziato dai Knicks, nel dicembre 2019 dopo aver iniziato la stagione 4-18, Fizdale era rimasto libero.

Secondo Adrian Wojnarowski, su Fizdale c’erano diverse altre franchigie. Probabilmente ha giocato un ruolo il rapporto tra l’allenatore e LeBron James, risalente ai tempi dei Miami Heat.

The Lakers are finalizing a deal to hire former Knicks and Grizzlies coach David Fizdale as an assistant coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2021