NBA: I Los Angeles Lakers completano il roster con Malik Monk

I Los Angeles Lakers sono la franchigia più attiva in questi primi giorni di free agency: negli ultimi minuti è arrivata la firma di Carmelo Anthony, che si riunisce finalmente all’amico LeBron James dopo anni di rumors; negli scorsi giorni, invece, oltre alla trade che ha portato Russell Westbrook nella città degli angeli, in gialloviola sono arrivati anche i veterani Kent Bazemore, Trevor Ariza, Wayne Ellington e Dwight Howard.

Adrian Wojnarowski ha annunciato in questi istanti l’arrivo di un altro esterno a Los Angeles:

Free agent G Malik Monk has agreed to a deal with the Los Angeles Lakers, source tells ESPN.

