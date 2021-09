Kenneth Faried non gioca una partita in NBA dal 2019, ma ha partecipato il mese scorso alla Summer League di Las Vegas con Portland. Il lungo, per diversi anni pezzo importante dei Denver Nuggets, ora vorrebbe tentare un ritorno nella Lega dopo una partentesi nel campionato cinese e una stagione di inattività. Secondo Jovan Buha di The Athletic, Faried questa settimana sosterrà un workout con i Los Angeles Lakers.

Al momento i Lakers hanno il roster al completo, visto che pochi giorni fa hanno aggiunto DeAndre Jordan. I giallo-viola potrebbero pensare però di fare un’offerta minore a Faried, 32 anni a novembre, come ad esempio un contratto per la G-League. Il veterano, nella sua ultima stagione NBA tra Brooklyn e Houston, aveva mantenuto 10.4 punti e 6.8 rimbalzi di media in 37 partite.

Free agent big man Kenneth Faried is working out for the Lakers this week, a league source told @TheAthleticNBA. — Jovan Buha (@jovanbuha) September 13, 2021

