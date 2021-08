NBA – I Los Angeles Lakers firmano anche Kent Bazemore

Dopo il tris di firme delle scorse ore, i Los Angeles Lakers hanno messo a segno un altro colpo.

I gialloviola allungano il loro roster con l’ingaggio di Kent Bazemore. L’esterno, ex Golden State, ha firmato per una sola stagione.

Free agent Kent Bazemore has agreed to a 1-year deal with the Lakers, agent Austin Walton tells @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021