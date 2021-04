Dopo l’aggiunta di Andre Drummond settimana scorsa, i Los Angeles Lakers effettuano un’altra operazione nel mercato dei free agent. I Lakers si sono assicurati Ben McLemore per il resto della stagione, il giocatore era stato tagliato pochi giorni fa dagli Houston Rockets.

Si tratta di una firma rilevante per i Lakers: McLemore ha mantenuto 7.4 punti di media con i Rockets in questa stagione e darà alla squadra di Frank Vogel maggiore pericolosità dall’arco. Il veterano, settima chiamata assoluta al Draft 2013, tira infatti col 36% in carriera da tre punti. In attesa dei rientri di Anthony Davis, LeBron James e dello stesso Drummond, che probabilmente sarà in campo in una delle prossime 5 trasferte.

Ben McLemore's contract with the Lakers is for the remainder of the season, Klutch Sports CEO Rich Paul tells @TheAthletic @Stadium. https://t.co/LIwhQi45a4 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

I Lakers non erano l’unica squadra interessata a McLemore, che secondo The Athletic aveva diversi estimatori tra le contender compresi i Milwaukee Bucks.

