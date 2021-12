È durata solo 10 giorni e 4 partite la seconda avventura di Isaiah Thomas con i Los Angeles Lakers. Il playmaker aveva firmato settimana scorsa un decadale come rimpiazzo dei tanti assenti per Covid, ma non ha convinto i giallo-viola a confermarlo, come riportato da Shams Charania. Scaduto il suo contratto, i Lakers hanno deciso di non rinnovarlo e Thomas è dunque tornato free agent, com’era stato nell’ultimo anno.

The Lakers and Isaiah Thomas won’t do a second 10-day contract, making him a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. Multiple teams are expected to express interest in Thomas, who averaged 9.3 points in four games for Lakers. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2021

IT aveva iniziato molto bene, segnando 19 punti nella prima gara disputata. È stato però poi incapace di continuare su quella linea, segnando 5 punti totali nelle ultime due gare. Alla fine per Thomas 9.3 punti di media in 4 gare, tirando col 31% scarso dal campo. Qualcun altro in NBA sarà disposto a dargli un’occasione?