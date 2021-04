NBA – I Los Angeles Lakers pensano già al rinnovo del coach Frank Vogel

Frank Vogel ha vinto il titolo NBA alla sua prima stagione sulla panchina dei Los Angeles Lakers.

Il successo nella bolla di Orlando ha dato notevole credito all’ex allenatore degli Indiana Pacers. In particolare, stando ad Adrian Wojnarowski, la dirigenza dei Lakers avrebbe apprezzato la grande attitudine difensiva di una squadra piena di stelle.

Per questo motivo, nonostante i gialloviola non siano in testa alla Western Conference, si pensa già al rinnovo del coach. Le alte sfere dei Lakers attribuiscono agli infortuni di LeBron James e Anthony Davis i risultati sotto le aspettative raccolti finora, tenendo presente che la battaglia per il titolo sarà tutta da giocare nei playoff.

In ogni caso i Lakers sembrano essersi messi già al lavoro per rinnovare il contratto di Vogel, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN. Il coach nel 2019 ha firmato un triennale che scadrà al termine della prossima stagione ma i californiani vorrebbero prolungare l’accordo per evitare ogni rischio. Le trattative comunque entreranno nel vivo al termine della stagione. Anche perché in base al risultato finale, ognuna delle due parti avrà maggior potere contrattuale. In caso di repeat, Vogel potrà chiedere un contratto ricchissimo. Se, invece, i Lakers non dovessero vincere l’anello, le pretese dell’allenatore dovranno giocoforza essere un po’ più basse.

