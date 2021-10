Poco dopo la notizia ufficiale del ritiro di Pau Gasol dal basket giocato, i Los Angeles Lakers hanno deciso che gli renderanno omaggio. La franchigia, con la quale il catalano ha vinto i titoli NBA nel 2009 e nel 2010, in back to back, ritirerà il numero 16 di Gasol, come riportato da Shams Charania.

The Los Angeles Lakers plan to retire Pau Gasol’s No. 16 jersey. https://t.co/rC4EgGEQ9l — Shams Charania (@ShamsCharania) October 5, 2021

Arrivato a Los Angeles nel 2008, Gasol ha vinto subito due titoli rimanendo in giallo-viola fino al 2014, lasciando poi i Lakers per i Chicago Bulls. In giallo-viola, il lungo spagnolo è stato convocato quattro volte all’All Star Game, è stato inserito per una volta nel secondo quintetto All-NBA e per due volte nel terzo.

Pau Gasol ha giocato un totale di 522 partite con i Lakers tra stagione regolare e Playoff, mantenendo 17.7 punti, 9.9 rimbalzi e 3.5 assist di media.

A hero in Los Angeles. A hoops legend around the world. Congrats on your retirement, Pau. pic.twitter.com/ODzWHXgq94 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 5, 2021