Nonostante un roster completo, i Los Angeles Lakers continuano a guardarsi attorno alla ricerca di qualche possibile modifica alla squadra. L’ultima notizia è un interessamento per Monta Ellis, che non gioca in NBA (e a basket professionistico in generale) dal 2017. Per anni, Ellis è stato una stella nella Lega, soprattutto con i Golden State Warriors del pre-Curry. Nelle scorse settimane il suo nome era tornato in auge per un workout svolto con i Dallas Mavericks, che come i Lakers avevano pensato a lui.

Ora, secondo Derrius Nelson, agente del giocatore, anche i Lakers avrebbero chiesto informazioni su Monta Ellis. La guardia, 35 anni, ha già giocato per Frank Vogel agli Indiana Pacers, dal 2015 al 2017. Queste le parole dell’agente a Empire Sports Media:

Ho detto ai Lakers che Monta non ha più l’ambizione di essere una stella, lo è già stato. La sua eventuale firma renderebbe questa squadra una delle migliori della storia dei Lakers. Con Monta sarebbero pazzeschi!