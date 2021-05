Considerati dalla maggior parte degli appassionati e addetti ai lavori come i favoriti per la vittoria del titolo NBA, i Los Angeles Lakers si trovano in una situazione invece molto spiacevole. La sconfitta di due notti fa contro Sacramento è stata la quinta nelle ultime sei partite, nonostante il rientro di LeBron James ed Anthony Davis. Con la vittoria dei Dallas Mavericks di ieri notte, anche i texani hanno superato i giallo-viola in classifica. I Lakers sono ora sesti con un record di 36-27, proprio lo stesso di Dallas che però ha gli scontri diretti a favore.

E ora per i Lakers, se non miglioreranno le cose, c’è anche lo spauracchio Play-in. I “preliminari” NBA distano infatti solo una gara, quella che i giallo-viola hanno di vantaggio su Portland, 35-28 e settima in classifica. Los Angeles deve giocare ancora 9 partite in questa stagione regolare, con un calendario tutto sommato nemmeno semplice e con l’incognita dello scontro diretto proprio contro i Trail Blazers l’8 maggio.

I Lakers affronteranno, nell’ordine, Raptors, Nuggets, Clippers, Blazers, Suns, Knicks, Rockets, Pacers e Pelicans. I Blazers se la vedranno invece con Celtics, Hawks, Cavaliers, Lakers, Spurs, Rockets, Jazz, Suns e Nuggets. I Mavericks sono quelli che hanno probabilmente il calendario più semplice: Kings, Heat, Nets, Cavaliers due volte, Grizzlies, Pelicans, Raptors e T’Wolves.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.