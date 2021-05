NBA – I Miami Heat dicono addio alle divise “Vice”

Le divise NBA City Edition, introdotte quattro anni fa da Nike, hanno riscosso successo in gran parte dei casi.

Si tratta di maglie che nascono con l’idea di trasmettere l’identità della città o del territorio in cui si trova la franchigia. Fra quelle più apprezzate ci sono sicuramente le “Vice” dei Miami Heat.

Le prime furono nere, poi il fucsia e l’azzurro, per arrivare alla versione di quest’anno che in qualche modo le riunifica. Quella indossata in questa stagione, però, sarà l’ultima “Vice” dei Miami Heat che dal prossimo anno dovrebbero sposare un’altra linea.

La vittoria contro i Philadelphia 76ers (balzata agli onori delle cronache per l’espulsione lampo di Udonis Haslem) potrebbere essere stata l’ultima gara degli Heat con una di queste maglie.

5 chapters, 4 seasons. Tonight our City Edition story comes to a close.#VICErewind⏪ pic.twitter.com/CDG5IPXhIQ — x – Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 13, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.