NBA – I Miami Heat fanno paura: resta anche Victor Oladipo

Con l’arrivo di Kyle Lowry e PJ Tucker i Miami Heat hanno piazzato due colpi importantissimi.

A loro si sono aggiunti i rinnovi di Jimmy Butler e Duncan Robinson. Adesso è stata confermata un’altra permanenza in casa Miami, quella di Victor Oladipo.

L’ex Pacers però ha firmato un contratto solamente annuale, lasciandosi aperta la possibilità di esplorare di nuovo la free agency fra dodici mesi.

Oladipo will eye 2022 free agency to return to the market and sign a big contract once he’s fully healthy. Miami will retain Oladipo’s Bird Rights, allowing them to find the means to sign him again next offseason. https://t.co/IRPUndKXgj

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021