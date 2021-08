NBA – I Miami Heat sognano di riunire Kyle Lowry e DeMar DeRozan

I Miami Heat sono una delle franchigie NBA più attive sul mercato.

Dopo aver definito l’addio di Andre Iguodala e la permanenza di Goran Dragic, gli Heat si preparano a dare battaglia in free agency.

Proprio lo sloveno sembra essere una pedina fondamentale per imbastire uno scambio per arrivare a Kyle Lowry. Nel frattempo però, il Miami Herald lancia un’altra suggestione: DeMar DeRozan, grande amico di Jimmy Butler.

In addition to its increasingly promising pursuit of Kyle Lowry, Miami has been exploring pathways for acquiring Lowry’s former teammate and free agent-to-be DeMar DeRozan as well, league sources say.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVm5PUQ

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 1, 2021