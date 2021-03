Nelle scorse ore sembrava che la scelta dei Milwaukee Bucks per lo spot di point guard di riserva dovesse ricadere su uno tra Austin Rivers e Brandon Knight, invece la franchigia ha alla fine virato su Jeff Teague, tagliato nelle scorse ore da Orlando dove era arrivato alla deadline da Boston.

Il veterano ritrova quindi Mike Budenholzer, che era stato già suo allenatore agli Atlanta Hawks un po’ di anni fa. In questa stagione ai Celtics, Teague ha segnato 6.9 punti di media come backup di Kemba Walker, partendo 5 volte in quintetto.

Free agent guard Jeff Teague is signing with Milwaukee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.