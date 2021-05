I Milwaukee Bucks non hanno fin qui avuto grossi problemi, tranne in Gara-1, nella serie contro i Miami Heat che guidano per 3-0. Ieri notte è arrivata la terza vittoria, molto netta, alla prima gara in Florida, che però ha visto i Bucks perdere Donte DiVincenzo nel primo tempo.

L’italoamericano non è più rientrato e poco fa Shams Charania ha annunciato che sarà indisponibile anche per il resto dei Playoff. DiVincenzo ha riportato una lesione del tendine del piede sinistro “seria”, secondo l’insider.

Milwaukee Bucks guard Donte DiVincenzo has suffered a serious tendon injury in his left foot and will miss the remainder of the playoffs, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2021

Una notizia pessima per Milwaukee, visto che DiVincenzo era diventato la guardia titolare della squadra. In questa stagione il giocatore ha segnato 10.4 punti di media, anche se nelle prime 3 partite della il suo rendimento era stato inferiore alla RS con 2.7 punti di media segnati in 23′.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.