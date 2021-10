Dal 2016, cioè per tutta la presidenza di Donald Trump, nessuna squadra sportiva americana ha visitato la Casa Bianca dopo aver vinto il campionato. Proprio nel 2017 i Golden State Warriors avevano “inaugurato” questa tendenza, in completa contrapposizione a Trump che, dalla sua, aveva risposto per le rime e aveva ritirato il proprio invito anche negli anni successivi. Ora i Milwaukee Bucks riprenderanno una tradizione andata perduta nelle ultime stagioni. Da Campioni NBA in carica, faranno visita al nuovo presidente Joe Biden il prossimo 8 novembre.

Biden è attualmente a Roma, ma rientrerà a Washington nei prossimi giorni. L’8 novembre i Bucks saranno nella capitale, impegnati nella trasferta contro gli Wizards, e coglieranno l’occasione per incontrare il presidente USA.

The Milwaukee Bucks are scheduled to make their trip to the White House to celebrate winning the 2021 NBA title on Nov. 8, sources told ESPN. The Bucks will be the first NBA team to visit the White House since the 2016 Cleveland Cavaliers visited former President Obama.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) October 30, 2021