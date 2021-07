Dopo la vittoria del titolo NBA i Milwaukee Bucks iniziano a perdere qualche pedina.

Bryn Forbes, tiratore che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vittoria dell’anello, ha declinato l’offerta a suo favore ed è diventato free agent senza restrizioni.

Dopo un successo così importante Forbes vuole cercare di monetizzare, convinto di poter ottenere un contratto più vantaggioso rispetto a quello da 2,5 milioni che gli avrebbero garantito i Bucks.

Non è detto comunque che Forbes lasci Milwaukee, dato che potrebbe restare rinegoziando il suo accordo con la franchigia, ovviamente a cifre più alte. Quest’anno, infatti, è stato uno dei migliori tiratori della lega con il 45%, totalizzando quasi 13 punti di media dal momento in cui ha iniziato a partire in quintetto al posto di Jrue Holiday, come ricorda Adrian Wojnarowski che ha svelato per primo l’uscita dal contratto.

Forbes was fourth in the NBA in three-point shooting (45 percent) – and third best among players with 200-plus attempts. Forbes averaged 12.2 points on 48 percent three-point shooting in February when starting guard Jrue Holiday was sidelined. https://t.co/6K0uVqOaO3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2021