Nella giornata di ieri, Kyrie Irving ha saltato il suo primo allenamento a causa del mancato vaccino contro il Covid-19. Il playmaker dei Brooklyn Nets è uno dei pochi giocatori NBA a non essersi ancora vaccinato e finché non lo farà, per legge della città, non potrà scendere in campo né allenarsi nel territorio di New York. Ovviamente per i Nets è un problema non indifferente, visto che l’ultima stagione è stata largamente compromessa proprio dalle assenze.

Nonostante dovranno, allo stato attuale delle cose, fare a meno di Irving per tutte le partite casalinghe più quelle fuori contro i Knicks (quindi altre due gare) e gli Warriors (un’altra gara), i Nets non hanno intenzione di allenarsi fuori dal territorio di New York. A confermarlo è stato coach Steve Nash, al quale era stato chiesto se la squadra avesse intenzione di fare questa eccezione per “accomodare” Irving.

“Non ci sono aggiornamenti” – ha dichiarato Nash dopo l’allenamento. – “Supportiamo Irving, siamo qui per lui. Le cose cambiano. Quando ci sarà una risoluzione, saremo qui per lui. Spostare gli allenamenti? No, questa è casa nostra, ci alleneremo qui e avremo quasi tutto il gruppo a disposizione. È una cosa positiva, stiamo lavorando per migliorare ogni giorno e ci concentriamo solo sulle cose che possiamo controllare”.