Non è stata una stagione di successo per i New Orleans Pelicans, che hanno concluso con un record di 31-41, all’undicesimo posto ad Ovest, e fuori dai Playoff. La prima mossa della offseason per migliorare una squadra molto giovane è la separazione con coach Stan Van Gundy, come riportato da ESPN.

In search for a replacement, Pelicans are expected to circle back among some candidates from a year ago, including assistants Jacque Vaughn and Ime Udoka (Brooklyn), Charles Lee (Milwaukee) and Jason Kidd (Lakers), sources tell ESPN. https://t.co/sAduFLcEiG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2021

Van Gundy era arrivato ai Pelicans la scorsa estate, sostituendo Alvin Gentry. Secondo Adrian Wojnarowski, tra i possibili sostituti ci sono Jacque Vaughn e Ime Udoka, assistenti a Brooklyn, Charles Lee, assistente a Milwaukee, e Jason Kidd, assistente ai Lakers. Marc Stein aggiunge anche la candidatura di Teresa Weatherspoon, assistente proprio di Van Gundy nell’ultima stagione, che potrebbe diventare la prima donna ad allenare in NBA.

Pelicans assistant coach Teresa Weatherspoon is expected to emerge as a candidate to replace Stan Van Gundy in New Orleans, league sources say. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 16, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.