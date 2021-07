NBA – I New Orleans Pelicans hanno trovato il nuovo coach

Ricerca finita per i New Orleans Pelicans. La franchigia ha trovato il nuovo allenatore che sostituirà Stan Van Gundy, mandato via dopo una stagione deludente.

Secondo Shams Charania di The Athletic, il nuovo allenatore dei Pelicans sarà Willie Green. Green è da cinque anni in NBA come assistente, prima a Golden State e dal 2019 a Phoenix. Per lui, al momento, due anelli in bacheca, in attesa dell’esito delle Finals.

Sources: The Pelicans are planning to hire Suns assistant Willie Green. Green, 39, has played 12 NBA seasons and has developed a strong reputation across five seasons as an assistant, including two titles in Golden State.https://t.co/sdjV49uw3h — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2021

Da giocatore ha vestito le maglie di Philadelphia, Atlanta, Clippers, Orlando e New Orleans quando la franchigia aveva il nome Hornets.