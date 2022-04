Qualche anno fa, Anthony Davis si lascò con i New Orleans Pelicans non esattamente in modo sereno. Il lungo aveva deciso parecchi mesi prima della trade ai Los Angeles Lakers che voleva lasciare NOLA, franchigia che lo draftò nel 2012 ma con la quale non ebbe mai successo nelle poche partite di post-season. Famoso in quel periodo l’abbigliamento con cui Davis si presentò all’ultima partita stagionale di New Orleans, prima di essere ceduto in estate. Il lungo indossava una maglia con lo slogan “That’s All, Folks!”, la celebre frase con cui si concludono gli episodi dei Looney Tunes. Ovviamente il messaggio fu preso come uno sberleffo ai Pelicans, che però ora hanno risposto.

New Orleans è infatti, insieme a San Antonio, una delle squadre che ha condannato i Lakers a mancare la post-season, senza nemmeno passare dal Play-in. I Pelicans sono attualmente noni, con un record di 35-44, e non hanno mai perso in questa stagione contro i giallo-viola. Dopo l’eliminazione dei Lakers dalla corsa per il Play-in ieri notte, complice la vittoria degli Spurs sui Nuggets, per annunciare proprio il match-up contro i texani che aprirà la loro post-season, i Pelicans hanno utilizzato proprio la frase “That’s All, Folks!”. Impossibile non interpretarla come una frecciatina al grande ex, Anthony Davis.

That’s All Folks! After tonight’s results, our Play-In Match Up is set we will face: 👀 @Spurs pic.twitter.com/uqhrjJj4Hc — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 6, 2022