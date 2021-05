Dopo 8 anni dall’ultima volta, i New York Knicks sono tornati ai Playoff sorprendendo tutti. La squadra di Tom Thibodeau affronterà gli Atlanta Hawks nel primo turno e avrà il fattore campo a favore. Il Madison Square Garden è conosciuto come “l’arena più famosa del mondo” e il costo dei biglietti per le partite dei Knicks sono sempre stati altissimi, quelli di questa postseason però rischiano di battere diversi record.

Per Gara-1 contro Atlanta, in programma il 22 maggio, secondo quanto scritto da Yahoo!Sport il biglietto meno costoso sul sito di vendita SeatGeek è di 968 dollari. E non sono incluse le tasse. Con questo biglietto si potrà vedere la partita dalla sezione 214, in 16° fila, vale a dire praticamente i posti più lontani dal campo.

Per avere un metro di paragone, i Brooklyn Nets su StubHub stanno mettendo in vendita i biglietti più “economici” di Gara-1 (l’avversario si definirà dopo il Play-in) a circa un terzo di questo prezzo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.