La star di Phoenix Suns, Chris Paul, sa come gioca una delle migliori point guard di sempre dell’NBA perché lui lo è. Ad oggi ha 45 partite con più di 10 assist e zero palle perse, cosa che nessun giocatore è riuscito a fare tra i giocatori attualmente in attività. Il secondo in questa speciale classifica è il due volte campione NBA e arci rivale di CP3 Rajon Rondo, ma l’attuale Los Angeles Clippers ha solo 13 partite con questi numeri alle spalle, ovvero 31 in meno rispetto al fenomeno dei Phoenix Suns:

Games with 10+ assists and 0 turnovers by an active player: 44 — Chris Paul

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13 — Rajon Rondo

12

11 — Mike Conley, Kyle Lowry

10 — LeBron James pic.twitter.com/nnj48WvV5L — StatMuse (@statmuse) May 5, 2021

Questi numeri ci fanno capire ancora di più poiché Chris Paul è una delle prime forse 5 point guard che l’NBA abbia mai visto. Stiamo parlando di un genio di questo sport e un quasi certo Hall of Famer. In molti credono che lui debba vincere il premio di MVP della stagione regolare per quello che è riuscito a fare con i Phoenix Suns e in effetti non sarebbe un crimine se gli dovessero dare l’MVP. L’anno scorso la franchigia dell’Arizona non è riuscita a raggiungere la post season, quest’anno invece probabilmente arriveranno ai playoff da primi in graduatoria, massimo secondi.

