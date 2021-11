Settimana prossima i New Orleans Pelicans avranno un’idea più chiara di quando Zion Williamson potrebbe tornare in campo. Nel frattempo stanno iniziando però a prestare più attenzione alla dieta della propria stella, apparsa in sovrappeso nelle scorse settimane. In generale Zion è sempre stato molto massiccio, ma nelle ultime due stagioni ha messo su qualche chilo di troppo. Secondo Brian Windhorst di ESPN, per aiutare Zion, i Pelicans avrebbero cambiato le abitudini culinarie della squadra.

Oltre alla cucina, NOLA avrebbe cambiato anche alcuni membri dello staff per accompagnare Williamson nel suo percorso di dimagrimento.