Ieri, 1 ottobre, i Philadelphia 76ers avrebbero dovuto versare nelle tasche di Ben Simmons un quarto del suo stipendio totale della stagione: 8.25 milioni di dollari. Invece, in seguito alla decisione dell’australiano di abbandonare letteralmente la squadra, non presentandosi ad allenamenti e Media Day, la franchigia non ha ancora pagato quei soldi.

Sources: The 76ers are not paying Ben Simmons his $8.25 million payment due today as the three-time All-Star awaits a trade. Simmons still is not showing up to Philadelphia and has understood the ramifications of his holdout.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2021