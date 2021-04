Rinforzo sotto canestro per i Philadelphia 76ers che hanno deciso di aggiungere l’esperienza di Anthony Tolliver.

Il veterano, classe 1985, ha firmato un contratto di dieci giorni con i Sixers, dopo essersi allenato con la squadra dalla scorsa settimana. Per lui, dopo il decadale, ci sarà la possibilità di essere confermato per tutta la stagione e competere così per il titolo.

The 76ers are signing veteran F Anthony Tolliver to a 10-day contract, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2021

Tolliver indosserà così la 15ª maglia diversa nel corso della sua carriera NBA, nella quale finora ha segnato 6 punti di media con il 37% al tiro da tre. Entrato nella lega nel 2007, passando per il campionato di sviluppo, lo scorso anno ha giocato per tre squadre diverse: Portland, Sacramento e Memphis.

Finora era rimasto free agent, adesso (dopo aver superato i controlli anti-Covid) si unirà al reparto lunghi di Philadelphia portando alla causa difesa e pericolosità sul perimetro.

