NBA – I Phoenix Suns prendono Landry Shamet dai Brooklyn Nets

Mercato NBA in fermento a poche ore dal Draft. Aggiunta importante per i Phoenix Suns, reduci dalla sconfitta nelle NBA Finals contro i Milwaukee Bucks.

La franchigia dell’Arizona ha chiuso un’operazione con un’altra contender, vale a dire i Brooklyn Nets. Ai Suns va Landry Shamet, ai Nets arrivano Jevon Carter e la 29a scelta al Draft.

I Nets avranno così la possibilità di effettuare cinque chiamate questa notte: la 27, la 29, la 44, la 49 e la 59.

Brooklyn has traded guard Landry Shamet to Phoenix for Jevon Carter and the 29th pick in tonight’s draft, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021