I Portland Trail Blazers continuano ad aggiungere giocatori di sistema al loro roster.

Dopo il triplo colpo messo a segno nelle primissime battute della free agency, Portland ha chiuso per l’ingaggio di un altro giocatore.

Si tratta di Tony Snell che ha firmato un contratto annuale, stando a quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN.

Free agent guard Tony Snell has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, his agent Austin Brown of @CAA_Basketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021