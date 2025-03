NBA: i primi verdetti tra qualificazioni ai playoff ed eliminazioni

La regular season NBA 2024-25 si avvicina alla fase decisiva e i primi verdetti iniziano a delineare il quadro della postseason. Alcune squadre hanno già conquistato il pass per i Playoff, pronte a competere per il titolo, mentre altre hanno visto sfumare le loro ambizioni e devono già pensare al futuro tra Draft e mercato estivo.

Eastern Conference: Celtics, Knicks e Cavaliers ai Playoff, stagione da dimenticare per Nets, Wizards e Hornets

Nella Eastern Conference, tre squadre hanno già ottenuto la certezza di partecipare alla corsa per il titolo:

Cleveland Cavaliers : Una stagione solida che ha garantito con largo anticipo l’accesso alla postseason.

: Una stagione solida che ha garantito con largo anticipo l’accesso alla postseason. Boston Celtics : Con un roster stellare, i biancoverdi puntano nuovamente al titolo, confermandosi tra le favorite.

: Con un roster stellare, i biancoverdi puntano nuovamente al titolo, confermandosi tra le favorite. New York Knicks: Una stagione di alto livello che ha permesso ai Knicks di rientrare tra le contender a Est.

Dall’altra parte, il verdetto è stato amaro per Brooklyn Nets, Washington Wizards e Charlotte Hornets, ufficialmente eliminate dalla corsa ai Playoff. Queste franchigie dovranno concentrarsi sulla lottery del Draft NBA 2025 e sulle mosse di mercato per tornare competitive nella prossima stagione.

Western Conference: Thunder ai Playoff, addio sogni di gloria per Jazz e Pelicans

A Ovest, l’unica squadra finora sicura della postseason sono gli Oklahoma City Thunder, che continuano il loro percorso di crescita e si candidano come una delle mine vaganti per i Playoff.

Sul fronte opposto, Utah Jazz e New Orleans Pelicans hanno detto addio alle speranze di postseason. Dopo una stagione altalenante, entrambe le squadre dovranno ripartire da giovani talenti e dal mercato per migliorare il proprio roster in vista della prossima annata.

Cosa aspettarsi dalla fase finale della regular season NBA?

Con diverse squadre ancora in corsa per gli ultimi posti disponibili, la lotta per il Play-In Tournament si preannuncia infuocata. Chi riuscirà a strappare un biglietto per la postseason? E quali altre squadre dovranno arrendersi e concentrarsi sul futuro?

Le prossime settimane saranno decisive per completare il quadro delle qualificate e capire chi avrà una chance di competere per l’anello NBA 2025.

