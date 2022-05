Chiuso il rapporto con Luke Walton a stagione in corso, non confermato il coach ad interim Alvin Gentry al termine dell’ennesima annata negativa. Alla fine i Sacramento Kings hanno scelto Mike Brown come proprio allenatore a partire dalla prossima stagione. L’ex head coach dei Lakers, ora assistente di Steve Kerr a Golden State, era tra i finalisti per la posizione insieme a Mark Jackson e Steve Clifford.

In carriera, Brown ha allenato i Cleveland Cavaliers (due volte) e i Lakers con un record complessivo di 347-216. Ha raggiunto i Playoff 6 volte in 8 stagioni, arrivando anche alle Finals con i Cavs di LeBron James nel 2007. La sua ultima esperienza da capo-allenatore risale alla lontana stagione 2013-14 a Cleveland, chiusa con un record di 33-49. I Kings sono la squadra che da più anni non partecipa alla postseason, ovvero dal 2007.

The Sacramento Kings have agreed with Golden State assistant Mike Brown on a four-year contract to become the franchise’s next coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 8, 2022