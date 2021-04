NBA – I Thunder fanno la spesa in Europa: arriva anche Vasilije Micic

Stasera Vasilije Micic scenderà in campo per l’ultima gara della stagione regolare di Eurolega, contro Milano, lo attendono poi i Playoff con l’Efes, ultime gare in Europa prima del salto in NBA. Secondo Chema de Lucas, dopo aver strappato Gabriel Deck al Real Madrid da subito, gli Oklahoma City Thunder hanno convinto Micic per la offseason. Il playmaker serbo, 27 anni, firmerà un biennale.

According to @chemadelucas, Vasilije Micic will sign a two-year deal with the OKC Thunder in the offseason. — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) April 9, 2021

Micic è stato uno dei migliori playmaker d’Europa nelle ultime due stagioni, in quella in corso in Eurolega ha mantenuto 16.4 punti e 5.0 assist di media. I Thunder sono una squadra in ricostruzione, tredicesimi ad Ovest, e stanno pescando in Europa, tra Deck e Micic, per rinforzare una squadra che probabilmente faticherà anche l’anno prossimo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.