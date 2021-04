Per la prima volta dopo più di un anno, i tifosi possono ora guardare dal vivo i Los Angeles Lakers allo Staples Center. In una dolce coincidenza, la prima partita a cui i fan hanno assistito è stata quella contro gli arcirivali dei Lakers, i Boston Celtics.

Andrew Greif del Los Angeles Times ha fatto un video ai fan che entravano allo Staples Center per la prima volta dopo oltre 13 mesi. Per ricordare, l’NBA ha sospeso la sua stagione a marzo dello scorso anno a causa della pandemia di Coronavirus. La stagione alla fine è ripresa a luglio, ma nella bolla di Orlando.

A scene not seen in 13 months: Fans are entering Staples Center… pic.twitter.com/q8uAXvduJI — Andrew Greif (@AndrewGreif) April 16, 2021

È stata decisamente una sensazione strana per i giocatori giocare senza nessuno sugli spalti. Certo, hanno giocato un basket di un livello altissimo in passato senza nessuno a guardare, a parte i loro allenatori. Ma sentire centinaia o migliaia di persone tifare per te (o fischiarti se sei in trasferta) è sicuramente un’esperienza insostituibile.

Peccato però per i tifosi dei Los Angeles Lakers che il loro “riesordio” allo Staples Center è coinciso con una brutta sconfitta proprio contro i Boston Celtics.

