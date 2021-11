I fan NBA dei Philadelphia 76ers hanno fatto una serenata a Damian Lillard lunedì sera quando i Portland Trail Blazers sono arrivati ​​in città. All’inizio della partita, il pubblico di casa dei Sixers ha iniziato a cantare “Vogliamo Lillard” mentre la stella dei Blazers si dirigeva verso la linea del tiro libero per tirarne un paio.

Dame non ha prestato alcuna attenzione agli applausi ma, a quanto pare, non ha proprio fatto finta di nulla. Dopo la partita NBA, Damian Lillard non aveva altro che amore per Philadelphia poiché gli era stato chiesto di commentare il tentativo di reclutamento da parte dei tifosi dei Sixers:

“Città dell’amore fraterno, hanno mostrato un po’ d’amore a un fratello”, ha detto Lillard a ESPN. “So di cosa si tratta e cosa vuol dire questa sensazione. Apprezzo l’amore, apprezzo il rispetto che hanno mostrato, il desiderio o il tentativo di persuadermi”.

I tifosi dei Sixers, però, è meglio che non si entusiasmino troppo. Lillard è fedele come loro e ha già dimostrato più volte la sua incrollabile lealtà ai Blazers. I giornalisti hanno effettivamente collegato Dame a Philly come parte di una potenziale trade. Ma non se n’è fatto nulla e probabilmente non se ne farà mai nulla.

