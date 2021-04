Karl-Anthony Towns e i Minnesota Timberwolves non arriveranno ai playoff NBA quest’anno, ma delle statistiche estremamente interessanti rivelano che sono sì gli ultimi in classifica in NBA però hanno un futuro brillante davanti a loro.

I Timberwolves stanno realizzando enormi rimonte dopo l’All-Star Break. Forse il loro più grande traguardo è stato rimontare 17 punti contro gli Utah Jazz, leader del campionato, sabato scorso. Secondo ESPN, questa è la terza più grande rimonta dell’intera annata in NBA. I T-Wolves hanno recuperato almeno 15 punti cinque volte dalla pausa di metà stagione.

Sebbene questi numeri non raccontino l’intero quadro, sono certamente imprese da sottolineare per i giovani Timberwolves. Nonostante il loro pessimo record di 18-44 in questa stagione, Towns, Anthony Edwards e compagnia hanno la capacità di esibirsi alla pari con le migliori squadre del campionato. Questa notte hanno battuto gli Utah Jazz per la seconda volta consecutiva, 106 a 105, a seguito dei fantastici canestri sul finale di partita di D’Angelo Russell.

In Minnesota non possono certamente dormire sonni tranquilli per l’NBA però non c’è dubbio che hanno un futuro luminoso dinanzi a sé. Quasi certamente riusciranno a fare meglio il prossimo anno, anche se sappiamo che in estate può cambiare tutto.

