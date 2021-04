NBA – I Timberwolves hanno un illustre acquirente: Alex Rodriguez

Qualche mese fa Glen Taylor, attuale proprietario dei Minnesota Timberwolves, aveva deciso di mettere in vendita la franchigia NBA e il suo corrispettivo in WNBA, le Lynx. Tra i possibili acquirenti c’erano varie cordate, compresa una con Kevin Garnett con la quale però l’affare non è andato in porto, scatenando le ire dell’ex giocatore.

Nelle scorse ore è finalmente stato trovato l’accordo tra Taylor e la cordata che comprerà i Timberwolves, prendendone il controllo solo nel 2023. Tra gli acquirenti, oltre al miliardario Marc Lore, c’è anche Alex Rodriguez, che quindi diventerà co-proprietario della franchigia. Rodriguez, soprannominato A-Rod, è una celebrità dello sport americano, ex giocatore di baseball 3 volte MVP della MLB, nonché marito di Jennifer Lopez. Rodriguez ha giocato in MLB tra Seattle, Texas e soprattutto New York Yankees dal 1994 al 2016. Il suo patrimonio è stimato in circa 350 milioni di dollari.

Marc Lore è un imprenditore di New York, ex CEO di Walmart ora molto attivo nel mondo degli investimenti nel settore tecnologico.

Former Major Leaguer Alex Rodriguez and billionaire Marc Lore are finalizing a deal to purchase the Minnesota Timberwolves from majority owner Glen Taylor, sources tell ESPN. Taylor will continue full control of team for two years before Rodriguez and Lore take over in 2023. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2021

