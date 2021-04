NBA – I Toronto Raptors hanno umiliato gli Warriors orfani di Curry

Ai Toronto Raptors mancava Kyle Lowry, ai Golden State Warriors invece Steph Curry, ma la partita di stanotte è stata a senso unico. I canadesi hanno vinto 130-77, il successo più ampio della storia della franchigia e contemporaneamente KO più netto di sempre per gli Warriors.

The Raptors 130-77 win over the Warriors was historically good — or bad if you ask Golden State fans

• 53 points is the largest margin of victory in Raptors history

• 53 points is third-worst loss in Warriors history pic.twitter.com/YY2kMvEA7C

— SB Nation (@SBNation) April 3, 2021