La serie tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns è stata finora una montagna russa continua. Ma prendiamoci un momento per apprezzare le due figure di spicco in questa epica battaglia NBA: LeBron James e Chris Paul. I due veterani sono stati al centro della scena in gara-4, guidando entrambe le loro squadre nel punteggio e negli assist. Chris Paul ha chiuso con 18 punti e 9 assist, mentre LeBron James nel frattempo ha totalizzato 25 punti e 12 assist.

I loro sforzi combinati hanno effettivamente portato loro un record NBA condiviso, in virtù del fatto che hanno entrambi 35 anni o più:

Chris Paul e LeBron James hanno entrambi guidato le loro squadre domenica in punti e assist. È stata la prima partita nella storia della NBA in cui 2 giocatori, dai 35 anni in su, hanno guidato la loro squadra in punti e assist (stagione regolare o playoff) .

Chris Paul & LeBron James both led their teams Sunday in points & assist.

It was the first game in NBA history in which 2 players, age 35 or older, led their team in points & assists (regular season or playoffs) pic.twitter.com/rYhFj0ZHyJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 30, 2021